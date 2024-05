Giovanni Allevi ad Ascoli, countdown per il grande ritorno in Piazza del Popolo. A dicembre doppia data ad Ancona e Fermo

ASCOLI - Iniziato il countdown per il grande ritorno di Giovanni Allevi nella sua città natale. Il compositore e pianista di fama mondiale, sabato 25 maggio 2024 alle ore 21, si esibirà in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

Da Sanremo a piazza del Popolo

Mancano pochi giorni l'attesissimo concerto del Maestro Giovanni Allevi in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. A pochi mesi di distanza dal grande ritorno alle scene, avvenuto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e le date del tour tutte sold out, Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, si esibirà sabato 25 maggio nella sua amata Ascoli Piceno, penultima data di primavera del suo tour di pianoforte solo. In Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, per una serata straordinaria in esclusiva per la Regione Marche, per rivivere la coinvolgente atmosfera delle sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

«Sarà un'emozione indescrivibile tenere un concerto nella mia Ascoli Piceno. Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore». Il compositore classico ribelle, amato in tutto il mondo per la sua straordinaria capacità di emozionare gli ascoltatori con le sue composizioni intense e coinvolgenti, porterà sul palco di Ascoli Piceno una scaletta ricca di brani che spaziano dai grandi classici acclamati dal pubblico alle ultime composizioni, come Our Future e Tomorrow, inni internazionali delle Cop26 e Cop27. La suggestiva location di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno farà da cornice a questa serata magica, rendendo l'evento ancora più indimenticabile.

Le nuove date

Già annunciate le nuove date di concerto in pianoforte solo della prossima stagione teatrale, un calendario in continua evoluzione per quanto riguarda anche l’estero per Austria, Svizzera, Germania e Spagna. Ancora qualche biglietto disponibile per i già annunciati concerti previsti in Italia per l’autunno/inverno 2024/2025. Di seguito l’elenco delle date: 11 novembre | GENOVA Politeama Genovese, 13 novembre | ANCONA Teatro delle Muse, 13 dicembre | FERMO Teatro dell’Aquila, 29 dicembre | ROMA Auditorium Parco della Musica, 11 gennaio 2025 | CREMONA Teatro Ponchielli, 15 gennaio | BERGAMO Teatro Donizetti, 17 gennaio | MERANO Kursaal, 18 gennaio | BRESCIA Gran Teatro Morato, 24 gennaio | PADOVA Gran Teatro Geox, 25 gennaio | LEGNANO Teatro Galleria, 02 febbraio | MILANO Teatro Dal Verme.

Tutte le info sugli eventi sul sito ufficiale del talentuoso compositore: www.giovanniallevi.com

GIOVANNI ALLEVI

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”.

Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento.

Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino). Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. È autore e conduttore di un'innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”. "Tomorrow" (https://youtu.be/Ym9tlsXfCl0?feature=shared) è l’ultimo singolo del Maestro Giovanni Allevi, eseguito live per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.