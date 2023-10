Giovanni Allevi fa sperare i suoi fan: nuove date (anche se posticipate) del Piano Solo Tour 2024

ASCOLI - Un mese fa, aveva postato una sua foto finalmente in piedi, dopo le immagini che lo avevano mostrato sofferente su un letto d’ospedale, dove si sta curando da un mieloma diagnosticato nel giugno 2022. «Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno», scriveva Giovanni Allevi il 4 settembre sui suoi profili social. Adesso la speranza di rivederlo addirittura sul palcoscenico, con il suo pianoforte, sembra trovare altri spunti con la pubblicazione delle nuove date del Piano Solo Tour 2024.

Il concerto di Parma posticipato al 12 febbraio

Il concerto inizialmente in programma a Parma (Teatro Regio) il 16 novembre 2023 è stato posticipato al 12 febbraio 2024 e i biglietti già acquistati - informava ieri il sito dell’artista - rimangono validi per la nuova data. Altre date indicate sono quelle del 25 febbraio a Pescara e del 27 a Brescia, anche se ovviamente il cartellone sarà poi aggiornato - con le dovute conferme - in base alle condizioni di salute dell’artista. Il 29 febbraio è previsto al momento il concerto al Gran teatro Geox di Padova, mentre il 3 marzo Allevi è atteso all’Auditorium parco della musica a Roma. Altre date per ora in cartellone sono il 15 marzo a Taranto, il 12 aprile al Teatro di Varese e il 27 aprile a Milano, al teatro dal Verme.