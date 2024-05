Il capoluogo piceno è pronto di nuovo ad abbracciare dal vivo il grande talento di Giovanni Allevi, a due anni dalla scoperta della grave malattia che lo ha colpito. Il compositore e pianista ascolano, che negli ultimi 15 anni ha portato alto il nome della sua città nel mondo, questa sera alle ore 21 ritroverà gli affetti, i luoghi, tutto ciò che lo ha visto evolversi e formarsi: sia umanamente, sia artisticamente. Ad accoglierlo saranno duemila spettatori, la maggior parte locali, a cui era stata data la priorità di accedere ai biglietti all’inizio della vendita, prima che l’acquisto approdasse online.

APPROFONDIMENTI

L’emozione

Inutile dire che, oltre all’attesa, c’è molta emozione nel poter applaudire questo “figliol prodigo” eccellente, che ha già avuto modo di trasmettere tutta la sua felicità di tornare ad esibirsi in piazza del Popolo attraverso messaggi filmati diretti al sindaco Marco Fioravanti, attraverso i quali aveva confessato il sempiterno legame con la sua gente e con la sua terra. «Già sento l’abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel mio cuore: saremo circondati dalla bellezza senza tempo di una città dall’architettura straordinaria» aveva detto il Maestro, commuovendo il primo cittadino, il quale dopo averlo visto sotto i riflettori dell’ultimo Sanremo lo aveva inseguito artisticamente a lungo. Lui, che nel 2022 ha vissuto drammaticamente la scoperta del mieloma multiplo e poi il dolore delle cure e il coraggio nell’affrontare la trasformazione del proprio fisico, era arrivato ad ammettere che nel suo ritorno in scena avrebbe fatto di necessità virtù: «Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l’anima».

I tre mesi intensi

La tappa ascolana di “Piano Solo Tour” arriva dopo tre mesi di concerti effettuati nei teatri di tutta Italia e meglio di qualsiasi altra location saprà incantare gli spettatori presenti, portando sul palco del salotto cittadino una scaletta ricca di brani, costituita da venti composizioni, tra titoli di oggi e di ieri - da “Back to life” a “Our Future” e “Tomorrow”- sempre confermando uno stile riconosciuto universalmente come portatore di profondi cambiamenti nella musica colta, riportando l’arte della composizione alle nuove generazioni. L’artista ascolano 55enne, che è anche direttore d’orchestra e scrittore, ritroverà nel magico scenario di questa sera l’attenzione, lo sguardo, lo struggimento di chi lo ha visto crescere e che lo ama, tra cui il papà Nazzareno, noto clarinettista e sua mamma Fiorella, con un passato da cantante lirica.

Il ricordo

E nel rivivere tutto questo non mancherà di ricordare sul palcoscenico, ubicato davanti alla solenne chiesa di San Francesco, il suo amico, mentore e maestro di vita, l’ascolano don Mauro Bartolini, deceduto in un incidente stradale a 39 anni. Durante il concerto di questa sera ha promesso di riproporre un brano a lui dedicato in segno di gratitudine, “Ti scrivo”, concepito quando Don Mauro è mancato, avvertendo la sensazione che gli avesse ceduto «il testimone della fede nella trascendenza e della fiducia nei giovani». E saranno tanti, questi ultimi, a venirlo ad applaudire in questo evento unico, voluto prima della ripresa autunnale.