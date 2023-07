La bufala della morte di Giovanni Allevi circola sul web, ma lui ci ride ​sopra: «Sono sicuramente vivo»

ASCOLI - Giovanni Allevi è morto? La notizia circola sul web, ma, per fortuna, non è che una bufala. Ed è lo stesso grande musicisita marchgiano a smentirla con un po' di sarcasmo: "Sono sicuramente vivo". Allevi da mesi sta combattendo contro un mileoma multiplo e spesso tiene informati i fan sul suo percorso con aggiornamenti social. Quello di ieri, su Twitter, si è reso necessario per smentire una bufala che aveva fatto preoccupare tanti appassionati.

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo😁 e non ho mai amato così tanto la vita!

