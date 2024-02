ASCOLI Il settore food sta vivendo un momento di grande vivacità. Negli ultimi mesi, soprattutto in centro storico, è stato un fiorire di locali, tra nuove aperture e subentri ad attività già esistenti. Il cuore dell’offerta enogastronomica è tra piazza Arringo e piazza Ventidio Basso. Proprio ieri, Marco Vitelli, insieme alla moglie Eleonora, ha inaugurato il ristorante C’era una volta - Cucina al chiostro, appunto al chiostro di San Francesco, proponendo piatti della tradizione locale. Per il noto ristoratore si tratta di nuova scommessa nel cuore della città dopo la parentesi in via del Trivio.

Due le novità in piazza del Popolo. Dove c’era il negozio Intimissimi è stata aperta l’Osteria del Popolo con un accattivante affaccio sul salotto cittadino. Ecco poi Frittò, l’aperitiveria dove si gustano olive all’ascolana e i fritti della tradizione. Che l’oliva ripiena e fritta sia il prodotto del momento lo conferma il fatto che in piazza Roma, angolo con via del Trivio, ha aperto Lo Scarrozzino, primo punto vendita dell’azienda di Pagliare che produce specialità locali. Lo Scarrozzino è degusteria e fa anche asporto.

Questa attività ha trasformato la vicina edicola dei giornali che adesso viene utilizzata per la vendita di cartocci da passeggio. A via D’Ancaria, c’è Casa Frida che unisce arte e gastronomia. A piazza Arringo, si alezrà, sicuramente prima dell’estate, un anuova serranda. È quella di MaClè, la vetrina in centro della Macelleria Clerici di via Rigantè. Sarà insieme una gastronomia con possibilità di asporto, un’aperitiveria e un locale dove consumare pasti veloci. Spostandoci in fondo a via Mari, da qualche mese è attivo Gogò, ristorantino e paninoteca. È ubicato in un locale che vendeva prodotti per gli addobbi dei compleanni e delle feste in generale. Gogò è anche catering e consegne a domicilio.

I numeri del food

Nell’anno solare 2023, il Suap del Comune (Sportello unico per le attività produttive) ha certificato 263 nuove aperture oltre ad 88 i subentri. In totale, nell’intero territorio di Ascoli, sono state accese 361 nuove insegne. Non si hanno invece dati certi sulle cessazioni perché quando un’attività chiude il titolare non ha l’obbligo della comunicazione al Suap e di solito non la fa. Va da sé che sono state almeno 88, che rappresenta il numero totale dei subentri. Per quanto riguarda il settore food (somministrazione di alimenti e bevane), il Suap ha concesso 24 nuove licenze, mentre si sono registrati 15 subentri. Tra le nuove aperture anche un home restaurant. Infine, nell’anno appena concluso hanno ricevuto l’ok ad operare anche 50 attività temporanee; la loro presenza era circoscritta ad un evento del settore che si è tenuto in città.

Gli altri settori

Se le nuove aperture intorno al food certificano la rivitalizzazione del centro storico, dovuta alla presenza di visitatori, ma anche al ritorno di molti giovani, il dato del Suap relativo al comparto della ricettività suggella una ripresa anche del turismo. O meglio di una nuova ripartenza dopo i bruschi stop per il sisma prima e il covid poi. È vero che ad Ascoli mancano gli hotel (proprio ieri il presidente della sezione turismo e industria alberghiera di Confindustria Ascoli Matteo Di Sabatino evidenziava la mancanza di politiche di stimolo per creare un’offerta alberghiera adeguata in città), ma b&b, affittacamere e appartamenti concessi ad uso turistico sono ovunque in città. Solo nel 2023 ne sono stati aperti altri 36 che vanno ad aggiungere agli oltre cento già presenti. Altro settore che i numeri forniti dal Suap in forte crescita è quello socio-sanitario. Nel 2023, tra ambulatori, centri specializzati e attività simili si sono registrate 36 new entry. Uno spaccato della città che cambia e soprattutto che invecchia.