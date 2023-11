ASCOLI - La festa di Halloween diventa, per qualcuno, una serata di follia e all’insegna del vandalismo. Ed il risultato eloquente quanto sconcertante è sotto gli occhi di tutti, con qualche decina di auto (anche di un certo valore) brutalmente e inspiegabilmente danneggiate da teppisti entrati in azione, nella serata del 31 ottobre scorso, all’interno del parcheggio ex Gil, a Campo Parignano.

Un raid di cui alcuni proprietari delle vetture lasciate in sosta si sono accorti solo il giorno dopo, provvedendo subito a segnalare l’increscioso episodio ai carabinieri. E adesso la Saba, che gestisce quell’impianto di sosta da tempo ufficialmente incustodito, sta collaborando con gli inquirenti, fornendo le immagini delle telecamere presenti sul posto per cercare di individuare e incastrare i colpevoli. Ovviamente, nel frattempo, gli stessi proprietari delle auto danneggiate (tra cui anche qualche turista alloggiato in strutture ricettive del centro) stanno procedendo con varie denunce contro ignoti. Stando alle prime ipotesi al vaglio, ma chiaramente tutte da verificare, si tratterebbe di ragazzi molto giovani e questo rappresenterebbe un segnale preoccupante, pur senza generalizzare, considerando anche altri episodi recenti come le due risse verificatesi negli ultimi due mesi in piazza Ventidio Basso.



Secondo le prime ricostruzioni, gli autori di questo blitz teppistico sarebbero entrati nel parcheggio dell’ex Gil, presumibilmente dalle scalinate di accesso, tra il tardo pomeriggio e la sera dello scorso 31 ottobre, ovvero il giorno di Halloween. E una volta all’interno avrebbero iniziato a danneggiare almeno una ventina di auto in sosta all’interno della struttura. In alcuni casi hanno divelto dal cofano, ad esempio, gli elementi in metallo con il marchio dell’auto, danneggiando comunque anche la carrozzeria. Evidentemente i teppisti in questione hanno anche approfittato di un momento in cui all’interno del parcheggio non c’era nessuno. Ma tutto è ancora in fase di accertamento. Tra i malcapitati la cui vettura è stata presa di mira ci sarebbe, come detto, anche qualche turista alloggiato in strutture ricettive del centro che, per comodità, aveva lasciato l’auto in sosta proprio all’ex Gil.



A questo punto, considerando che dopo le prime ricostruzioni e anche qualche segnalazione, si sarebbe arrivati a capire che il raid sarebbe stato effettuato da un gruppo di ragazzini, di età da definire, avranno un ruolo fondamentale le immagini riprese dalle telecamere interne al parcheggio e che la Saba (oltre ad aver contattato direttamente anche alcuni degli utenti del parcheggio con vetture danneggiate) sta già fornendo ai carabinieri per contribuire a individuare i colpevoli. Da quelle immagini, infatti, si potrà con tutta probabilità risalire agli autori di questo gesto sconsiderato quanto incivile. Nel frattempo, come detto, i proprietari delle auto danneggiate procederanno con eventuali denunce contro ignoti.



L’increscioso episodio verificatosi all’ex Gil, con numerose auto danneggiate in una giornata di autentica follia, fa seguito anche ad altri episodi che negli ultimi mesi hanno visto protagonisti negativi altri giovani. Nello specifico, si tratta di due episodi che hanno visto al centro dell’attenzione, nello scorso mese di ottobre e nel precedente mese di settembre, sempre giovani che si erano resi protagonisti di risse, segnalate da diversi residenti, nello scenario di piazza Ventidio Basso. Anche in quel caso con interventi delle forze dell’ordine.