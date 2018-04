Molesta una studentessa Divieto di tornare in città per un cinquantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un cinquantenne abruzzese, per il quale era stata emessa un’ordinanza che vietava i contatti con una minorenne, è stato sorpreso a molestarla fuori da una scuola di Ascoli. Per questo motivo, il questore di Ascoli ha emesso una misura di prevenzione consistente nel divieto di ritorno ad Ascoli per un anno. La minorenne è stata affidata con provvedimento del Tribunale dei minori di L’Aquila ai servizi sociali e collocata in una comunità dedicata a seguito del fatto che aveva intessuto una relazione con un uomo cinquantenne. Inoltre, le era stato vietato di avere contatti, anche telefonici, con l’uomo.