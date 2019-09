Dilaga il "Samara Challenge": il "fantasma" appare anche in piazza Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascoli non è esente (purtroppo) dalla moda del momento, il Samara Challenge, ultima sfida lanciata dal web. Il protagonista si mette sulla testa una parrucca con lunghissimi capelli lisci e neri che coprono il viso e indossa una veste bianca per poi aggirarsi come un fantasma di notte per le vie della città alla ricerca di qualcuno da spaventare. Ovviamente con qualcuno (un amico/a complice) che riprende la scena o la immortala con lo smartphone sui social. Ma chi è Samara? È uno dei personaggi più famosi della storia del cinema, la piccola Samara appunto, protagonista del cult horror “The Ring”. La Samara in sala ascolana è stata fotografata mercoledì in piazza Roma (ma non c’era nessuno tanto che qualcuno sostiene maliziosamente che sia un fotomontaggio) e segnalata a Villa Pigna di Folignano. Ovviamente si tratta di uno scherzo, seppure non di grandissimo gusto ma non tutti prendono bene le performance notturne di Samara. E la fotografia di Samara in piazza Roma ha infatti scatenato reazioni sul web con molti che hanno stigmatizzato questa tendenza.