"Samara Challenge", notte da film horror Paura tra i passanti, inseguimenti e reazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Il "Samara Challenge" arriva anche a Civitanova. Si tratta di uno scherzo, diventato virale sul web, che consiste nel travestirsi come la protagonista del film horror "The Ring", una ragazza con una veste bianca e capelli neri a coprirle il volto, e poi girare per strada per vedere le reazioni dei passanti. Uno scherzo che sta dilagando in tutta Italia e che qualche volta ha innescato anche reazioni violente.La Samara civitanovese è comparsa ieri sera nelle vie dei quartieri San Gabriele e Fontespina. Immediato il passa parola, con tati giovani che a piedi ed in motorino hanno improvvisato "ronde" per trovare il buontempone. Si è creata una tale eco che in zono sono arrivate anche le pattuglie di polizia e carabinieri. La vicenda è diventata immediatamente virale sui social, dove sono fioccati centinaia di commenti con toni che vanno dallo spiritoso-divertito al vagamente minaccioso.