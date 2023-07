ASCOLI - Le grandi manovre per il super-evento dell’estate ascolana, con Il Volo protagonista, sono iniziate ieri. Con l’arrivo di alcuni giganteschi tir in città, per dare il via a una maxi-organizzazione con una logistica che fino al prossimo 24 luglio richiederà tutta una serie di misure che andranno dai divieti di sosta a rimozione di occupazioni di suolo pubblico, lascia già intendere come quello del prossimo 21 luglio sarà davvero uni spettacolo imponente. Cresce l’attesa, dunque, per il concerto e, parallelamente, prendono corpo tutte le azioni necessarie per consentire la preparazione del super-evento dell’estate ascolana.

Su questo fronte, proprio l’arrivo di questi grandi mezzi di trasporto comporterà misure adeguate per assicurare la riuscita dell’appuntamento musicale sotto tutti i punti di vista, dalla rimodulazione della viabilità alla liberazione di spazi per la sosta dei tir con le attrezzature e anche alla rimozione di tavoli e sedie dei locali dove necessario. Una preparazione dell’evento che ricorda un po’ quanto accadeva in città ai tempi in cui si ospitava il Festivalbar.

Due location



Dal punto di vista logistico, saranno due le location interessate dai flussi di persone per il concerto. La prima sarà piazza del Popolo, con collocazione del palco davanti alla chiesa di San Francesco, e la seconda sarà piazza Arringo dove sarà sistemato il maxi-schermo per consentire di assistere all’evento anche chi non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti gratuiti. Poi si dovrà consentire l’accesso ai mezzi pesanti dell’organizzazione nel “salotto” cittadino, da corso Mazzini e, per alcuni di essi, anche da via Del Duca. Tutto ciò comporterà una serie di divieti di sosta.

Divieti da ieri fino al 20 luglio, dalle ore 5 alle 15, su tratti di via Angelini, piazza Roma, via Ceci, corso Trento e Trieste, piazza Santa Maria intervineas, Lungo Tronto e piazza Giacomini. E ancora, divieti di sosta dalle 5 alle 15 e dalle 15 alle 21 da oggi fino al 22 luglio, in tratti di via XX Settembre, corso Trieste e via Del Duca e, dall’1 alle 8 del 22 luglio e dalle 5 alle 15 del 24 luglio in tratti di via Angelini, piazza Roma, via Ceci, corso Trieste, piazza Santa Maria intervineas, Lungo Tronto, piazza Giacomini. Infine, il giorno del concerto, ovvero il 21 luglio, dalle ore 16 e fino al termine dell’evento, è prevista la chiusura di tutti gli accessi stradali di piazza del Popolo.