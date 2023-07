MONTEMONACO - Imprevisto, paura poi il sollievo: i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nel comune di Montemonaco per soccorrere una ragazza che non riusciva più ad orientarsi in una zona impervia del Monte Vettore. La squadra di Arquata del Tronto ha localizzato la ragazza, poi raggiunta dall’elicottero del Reparto Volo VVF di Pescara, che veniva soccorsa da Drago 52 per essere condotta dai colleghi con un mezzo 4x4 fino a Forca di Presta dove aveva lasciato l’auto.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Si perde tra i boschi, l’amico teme il peggio e chiama i soccorsi. Poi il lieto fine PRIMO PIANO Ragazza perde l'orientamento sul monte Vettore