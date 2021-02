Scompare nel nulla durante l'escursione in montagna: Marco trovato morto da un drone sul Vettore

ARQUATA DEL TRONTO - É uscito ieri per un'escursione sul monte Vettore, ma non ha più fatto ritorno: trovato morto Marco Stortoni, 60ennee pasticcere di Montefalcone Appennino (Fermo).

Coronavirus, nuovo picco nelle Marche: 616 positivi, non erano così tanti da inizio gennaio/ Il contagio nelle regioni

APPROFONDIMENTI LE MAROTTA Esce di casa con il cagnolino per una passeggiata e scompare:...

La sagoma dell'escursionista, durante le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino, era stata individuata in mattinata da un drone. Il cadavere del 60enne, che indossava scarponi da montagna, ancora con zaino in spalla, era su uno spuntone di roccia circondato dalla neve, nella zona del Canalino nella parte alta del costone. Non si conoscono al momento le cause e la dinamica del decesso. I cani molecolari ieri notte hanno segnalato la presenza nella zona di Forca di Presta ma le ricerche non hanno avuto ancora esito. Le ricerche sono andate per più di 16 ore anche con l'utilizzo di un drone.

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA