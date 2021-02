Precipita in un canalone del monte Vettore, muore escursionista pasticciere di 58 anni

ARQUATA - Lo ha trovato questa mattina un drone in un canalone roccioso in area Mezzilitri. Indossava ancora lo zaino, non dava segni di vita. L’eliambulanza ha fatto comunque scendere con i verricello medico e personale sanitario. Per Marco Stortoni non c'era più nulla da fare. Di Stortoni, pasticciere di 58 anni, residente a Montefalcone Appennino, lungo la Valdaso, ma creatore e titolare col fratello Fausto, della famosa pasticceria “Fratelli Stortoni” a Comunanza si erano perse le tracce ieri pomeriggio quando non aveva fatto ritorno nella sua abitazione. La salma è stata recuperata e trasportata all'obitorio di Ascoli per gli aaccertamenti medico-legali. A cercare Stortoni, da ieri pomeriggio, una task force composta da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA