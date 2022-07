TOLENTINO - Tutta Tolentino piange la morte di Angelo Pascucci. L’uomo, deceduto ieri nell’Ascolano dopo essere precipitato con il suo parapendio nella zona del monte Vettore, aveva 60 anni e lavorava al Cosmari di Tolentino. Lascia la moglie e due figlie.



«Era una bravissima persona – ricorda il vice presidente del Cosmari, Giuseppe Giampaoli - un grande lavoratore, bravissimo. Non ha mai dato problemi in questi anni. Era una persona davvero molto stimata. Aveva l’hobby del parapendio, che praticava da tanto tempo. Era quindi esperto».

Una passione per il parapendio

Tra le sue passioni anche quella della bicicletta. Ma il parapendio era sicuramente tra quelle preferite e ieri si era recato nell’Ascolano proprio per trascorrere una giornata praticando questo sport che regala grandi emozioni. Qualcosa invece purtroppo è andato storto e si è verificata la tragedia. Dopo il recupero del corpo, operazione piuttosto difficoltosa, quest’ultimo è stato composto e trasferito all’obitorio dell’ospedale di Ascoli in attesa dell’ispezione cadaverica.

Lo choc di parenti e amici

Sotto choc amici e familiari non appena appresa la drammatica notizia. Domenico Staffolani, un amico di Angelo Pascucci, con il quale condivideva la passione per il parapendio, appena saputo della tragedia si è subito precipitato al nosocomio ascolano per capire cosa fosse successo. Resta il grande sconcerto e il dolore per la perdita di Pascucci che è stata improvvisa e inaspettata.