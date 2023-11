ASCOLI - Cantiere avviato, all’ex deposito Start, in viale Indipendenza per la realizzazione di un nuovo supermercato. Un ulteriore insediamento, già pianificato dopo l’acquisto della struttura, nel luglio 2020, da parte della società Gross Invest srl (che possiede gli ipermercati Si con te), che ora assume concretezza al fianco delle altre due piattaforme commerciali previste in città. Ovvero il nuovo supermercato della Magazzini Gabrielli a Monticelli, ormai pronto e con apertura prevista entro il mese di novembre (probabilmente il 22 o il 23 in base agli ultimi ritocchi), e quello della Lidl, nell’area ex Moscatelli, con cantiere in avvio entro l’anno.

Dopo il semaforo verde arrivato da tempo da Palazzo Arengo sul fronte della variante urbanistica, portata avanti dal sindaco Marco Fioravanti e dal vice sindaco Giovanni Silvestri insieme agli uffici tecnici preposti, ora sono partiti i lavori nell’area dell’ex deposito Start per andare a realizzare quello che rappresenta il primo intervento nel piano attuativo del centro direzionale. Si tratterà di un supermercato che – stando alle carte progettuali – occuperà una superficie di 1.560 metri quadrati, con possibilità di inserire uffici al piano superiore. La zona si doterà, quindi, di un ulteriore supermercato, andando ad ampliare l’offerta commerciale al servizio dei residenti e non solo. Nell’area che ospiterà la nuova struttura commerciale, saranno realizzate anche aree per la sosta: un parcheggio pubblico, a raso, della superficie di 1.212 metri quadrati, oltre a due parcheggi privati di cui uno di 2.544 metri quadrati a raso e un altro interrato di 2.255 metri quadrati. Quindi verrà garantita la sosta per cittadini, clienti e lavoratori del supermercato. Il primo passaggio sarà la demolizione del vecchio deposito per gli autobus. Nel frattempo, con l’approvazione in consiglio comunale, si è sbloccata la servitù di passaggio in un’area di proprietà sia dell’Arengo che della Provincia di Ascoli, nella zona dell’autostazione, per consentire il transito ai mezzi che trasporteranno merci al supermercato. L’ingresso per la clientela, invece, è previsto su viale Indipendenza.



La prima apertura tra i nuovi supermercati sarà quella del nuovo Tigre a Monticelli, della Magazzini Gabrielli, che è nella fase di definizione degli ultimi dettagli, e che sarà inaugurato a stretto giro, entro novembre (probabilmente il 22 o il 23) per servire i residenti del popoloso quartiere e non solo. Tempi più lunghi, invece, per la struttura commerciale che, a demolizione già avvenuta da tempo, sorgerà lungo la Piceno aprutina sulle ceneri dell’ex immobile Moscatelli. Il cantiere dovrebbe essere aperto entro l’anno, per realizzare un supermercato del Gruppo Lidl con una superficie coperta di circa 2mila metri quadrati, un piazzale interno con 96 posti auto tra parcheggi pubblici e privati per la sosta degli utenti e alcune aree destinate a verde. Il marchio Lidl è già presente sul territorio comunale con un punto vendita nella frazione di Villa Sant’Antonio.