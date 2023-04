ASCOLI - I nuovi varchi elettronici, tecnologicamente avanzati rispetto a quello ormai obsoleti attualmente in funzione, sono arrivati. Palazzo Arengo, dunque, punta su un sistema di controllo delle zone a traffico limitato più efficiente e innovativo che sarà attivato a regime subito dopo la conclusione dei lavori su corso Trieste con una rimodulazione che vedrà anche il riposizionamento di due degli “occhi elettronici”: quello all’altezza della Bnl sarà installato tra piazza Roma e via XX Settembre e quello di via Bonaccorsi in via Tito Afranio.





Il rinnovo di tutti e 5 i varchi elettronici che controllano le zone a traffico limitato e le isole pedonali cittadine ora arriva alla fase concreta. I nuovi dispositivi individuati dall’Arengo e tecnologicamente molto più avanzati rispetto a quelli al momento in uso, sono arrivati in città. Oltre alle nuove telecamere per il controllo dei flussi veicolari saranno posizionati anche nuovi pannelli a messaggio variabile. I pannelli saranno del tipo multicolor con possibilità di emissione del messaggio di consenso al transito di colore verde, mentre il messaggio di divieto di transito sarà di colore rosso. I messaggi saranno bilingue, anche per gli stranieri.

Le 5 nuove porte della città



I 5 nuovi varchi che resteranno in funzione in centro una volta conclusi i lavori su corso Trieste saranno, ma in due casi si cambierà la loro posizione. Per la precisione i 3 varchi che resteranno nelle attuali zone sono il “Varco Carmine” (ubicato in corso Mazzini all’intersezione con Piazza Matteotti), il “Varco Mercantini” (in via Mercantini all’intersezione con via Palestro) e il “Varco Tessitori” (in via dei Tessitori, all’intersezione con il Lungotronto). Tutti e tre, oltre al nuovo varco che verrà spostato da via Bonaccorsi a via Afranio all’intersezione con corso Mazzini, saranno disattivati e quindi con accesso libero per tutti gli automobilisti dalle 5 alle 9 e dalle 12:45 alle 15:30. Nelle altre fasce orarie potranno transitare solo residenti e autorizzati. Il quinto varco, ovvero “Varco XX Settembre (che verrà ubicato in via XX Settembre all’intersezione con piazza Roma) verrà invece disattivato e quindi sarà accessibile per tutti dalle 7:30 alle 20:30. Dalle 20:30 alle 7:30, invece, potranno transitare solo residenti e autorizzati.