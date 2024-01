ASCOLI È uno dei programmi televisivi più amati perché ironizza sul contemporaneo, mettendo a confronto gruppi di persone differenti in quanto a stili, mestieri, scelte di vita, peculiarità fisiche, caratteriali e anagrafiche. Parliamo di “Ciao Darwin”, condotto su Canale 5 per la nona edizione da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti che, dopo la pausa natalizia, tornerà sul piccolo schermo il 12 gennaio. Per la prossima puntata saranno presenti due bellissime ascolane, molto conosciute e apprezzate non soltanto nel territorio: l’attrice e opinionista tv Cecilia Capriotti e la ballerina e imprenditrice Silvia Cuculli.



La sfida



La quinta puntata sarà incentrata sullo scontro tra milfone e teen e cercherà di far emergere nei due gruppi qualità e difetti delle partecipanti alla puntata, 100 elementi in tutto e divise nelle due fazioni. «Non mi sono tirata certo indietro quando mi hanno invitata: ironizzare su me stessa mi piace» ha esordito la Capriotti, che dopo qualche anno di pausa per via della nascita di sua figlia Maria Isabelle è pronta a riprendere la sua carriera, muovendosi tra cinema e televisione. «Ho sempre pensato che si può essere donne sensuali, piacevoli anche dopo essere diventate mamme» aggiunge, certa di essere stata sempre attenta a non scadere mai nella volgarità. «Per questo motivo quando mi hanno avvisato di dover sfilare con indosso la lingerie ho accettato» prosegue la Capriotti che considera Bonolis un “portafortuna”, sempre presente nel suo percorso professionale. «Lui era in giuria quando ho partecipato a Miss Italia e poi l’ho ritrovato nel reality a me molto caro, “Jump”» ricorda la bella ascolana.



L’altra ascolana



Nel gruppo delle milfone ci sarà anche Silvia Cuculli, la proprietaria della nota Pizzeria del Cucù di Villa Pigna, che è stata conduttrice in tv private locali e ha partecipato a vari concorsi di bellezza. «Si sono ricordati di me a otto anni di distanza dalla mia partecipazione al programma “Avanti un altro”» afferma colei che è anche una professionista di pole dance, tecnica coreografica tra la danza e la ginnastica. «A capitanarci sarà Elenoire Casalegno e sono certa che vinceremo: rispetto alle giovanissime abbiamo esperienza e varie certezze in più» aggiunge sicura la Cuculli, felice di essere accanto a donne sicure e di grande personalità come Cecilia ed Elenoire. «Saremo tutte abbigliate con vestiti eleganti e non ho dubbi sul fatto che faremo una bella figura» conclude.