Autorizzati 6 autovelox L’obiettivo è scoraggiare con le multe chi accelera

ASCOLI - Il dato è tratto. Dopo valutazioni, confronti, richiesta di parere alla Prefettura e incontri tecnici, si è deciso di installare postazioni su entrambi i lati dell’asse stradale, opportunamente segnalate che ospiteranno autovelox mobili per contrastare l’alta velocità in zona industriale. Ed ora la palla è in mano ai tecnici che, sulla base della conformazione della strada che va da Castagneti fino alla frazione di Villa Sant’Antonio, decideranno quante postazioni prevedere (da un’ipotesi orientativa di sei) e dove andarle a installare. Cabine che saranno corredate da una evidente segnaletica con lo scopo che resta quello di abbattere la velocità di percorrenza e ridurre al massimo i rischi. Partendo da statistiche che, comunque, anche nell’ultimo anno, purtroppo, hanno fatto registrare – proprio sull’asse attrezzato – incidenti gravi e addirittura mortali. Piceno Consind, dopo aver seguito tutto l’iter previsto sotto l’impulso del presidente Domenico Procaccini, ha ora trovato la quadratura del cerchio nel pieno rispetto delle normative e anche sulla base della tipologia di strada da mettere, in qualche modo, in condizioni di sicurezza. La scelta, anche sulla base della risposta ottenuta dalla Prefettura su specifica richiesta, è quella degli autovelox mobili (o velomatic) che saranno, però, posizionati non a sorpresa, ma in determinate postazioni predefinite sulla base della lunghezza del tratto e anche delle vie che immettono sull’asse principale.