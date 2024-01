ASCOLI Chi deturpa la città non si ferma neppure nel periodo natalizio. Da settimane, purtroppo, è in atto un raid teppistico nel centro storico del capoluogo piceno che non risparmia furti e danneggiamenti. Era già accaduto lo scorso autunno che in alcuni bar della città, durante le ore notturne, erano alcune sparite sedie appartenenti all’arredo esterno, obbligatoriamente lasciate fuori per via di motivi di spazio interno.

Il blitz all’Avis

E ancora, poco prima della vigilia era stata oggetto di vandalismo l’aiuola dell’Avis, l’allestimento natalizio che per il secondo anno consecutivo era stata preparata dall’Avis comunale come segnale tangibile di una forte presenza dell’associazione nel territorio anche sotto il periodo delle feste. La scenografia, ricca di oggetti e di simboli rappresentativi della data più bella e attesa dell’anno, era stata presa di mira da teppisti una prima volta, per poi essere di nuovo visitata da ignoti alla fine dell’anno, con la figura di Babbo Natale che è stata nuovamente sottratta nottetempo da parte di ignoti. Che immagini legate alla natalità non fermino l’operato di ladri e vandali lo conferma anche quel che è accaduto poco prima di capodanno in una chiesa ascolana.

Il blitz al Sacro Cuore

All’interno della chiesa del Sacro Cuore, ubicata all’inizio di viale Vellei, è stato commesso il furto di una statuetta della Natività. In particolare, persone non identificate hanno sottratto il Bambin Gesù della rappresentazione sacra approfittando in quel momento della totale assenza di fedeli dentro la chiesa di Campo Parignano, costruita nel primo Novecento su disegno di Vincenzo Pilotti e realizzata da Umberto Pierpaoli. Il gravissimo gesto è stato subito divulgato in rete dal “Coordinamento Antidegrado per Ascoli” che ha commentato come anche la nostra città sia diventata ennesima e desolante tappa dell’azione di chi in questo Natale sta cercando di umiliare in tutta Italia i presepi natalizi. «Questo gesto provoca una grande tristezza e la massima indignazione da parte di tutta la comunità » commenta sui social il direttivo dell’associazione ascolana, sempre presente a lanciare gli allarmi, ricordando come il recentissimo furto avvenuto ad Ascoli rappresenti l’ultimo episodio di una grave ondata di teppismo e ruberie che ha colpito l’intera Penisola, soprattutto nei riguardi del personaggio di Gesù bambino all’interno dei presepi cittadini.