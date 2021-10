Si schianta contro un'auto, grave un motociclista di 46 anni, bloccata la Salaria

ARQUATA - A causa di un incidente frontale tra un autoveicolo e una moto, si registra traffico rallentato sulla strada statale 4 Salaria” all'altezza di Trisungo d'Arquata in entrambe le direzioni. Un motociclista di 46 anni è andato a schiantarsi contro un'auto che procedeva in senso opposto. sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del 118 inviata dall'ospedale Mazzoni. i sanitari, constatate le gravi condizioni del motociclista ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Torrette dove è ricoverato in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: 15:59

