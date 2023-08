Incidente con lo scooter: Gianni non ce l'ha fatta, dopo alcuni giorni di agonia è morto

Domenica 20 Agosto 2023, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 13:40





ANCONA - Non c'è stato niente da fare: è morto ad Ancona dove era stato ricoverato in gravissime condizioni Gianni Peroni detto Pistone, cittadino di San Benedetto di 54 anni caduto alcuni giorni fa con lo scooter nella zona del Porto. In quella tragica circostanza Peroni si era ferito gravemente al collo con una catena. Dopo alcuni giorni di agonia nella notte scorsa la notizia del decesso.