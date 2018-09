La vicina di casa li mette in fuga: caccia a quattro topi d'appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUAVIVA - Ladri scatenati ad Acquaviva. Tra la notte e la mattinata di ieri sono entrati in azione tre volte. Ma se all’interno di unabitazione del politico i malviventi hanno operato di giorno e con la casa vuota, nella notte i ladri sono entrati in azione mentre un’intera famiglia stava dormendo. Nessuno si è accorto di nulla soltanto una vicina di casa, che era sul balcone, ha avvistato i quattro ladri allontanarsi dall'abitazione, forse messi in fuga proprio dai rumori fatti dalla donna. Magro il bottino. Poco dopo i malviventi si sono spostati in località Conca degli Ulivi, cercando di entrare in un’altra casa ma senza riuscirci. In mattinata invece hanno rubato una collana in una casa dopo essere entrati da una finestra.