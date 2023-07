ACQUASANTA TERME - Ha accostato la macchina al lato della carreggiata, è sceso e poi si è gettato dal cavalcavia sotto gli occhi increduli di altri automobilisti. Un trentunenne di Rieti si è tolto la vita nella tarda mattinata di ieri lasciandosi cadere nel vuoto da uno dei cavalcavia dell’Acquasanta-Mare. Poco prima delle 13, l’uomo alla guida della sua Opel, dopo esser partito da Rieti e percorso la Salaria, è arrivato nei pressi della frazione di Centrale. Qui, ha accostato ed è sceso dall’abitacolo della sua vettura.

Un altro automobilista che si trovava a passare in quel momento lungo la Statale, si è immediatamente reso conto di quello che stava accadendo ed è sceso anche lui dalla macchina con l’intenzione di far tornare sui suoi passi il trentunenne ma, purtroppo, senza successo. Il giovane è volato nel vuoto per poi cadere sul terreno sottostante. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 con il medico a bordo che ha constato l’avvenuto decesso. Non si conoscono i motivi che hanno indotto al gesto estremo il trentunenne che, da quanto si apprende, non avrebbe lasciato alcun biglietto né inviato messaggi ai suoi familiari.