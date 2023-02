ACQUASANTA TERME - Le fave di Favalanciata crescono anche negli Usa. Da qualche giorno, nell’orto della guida italo-americana Paola Roselli, sono germogliate le prime piantine del legume preservato dalla piccola comunità Slow Food di Favalanciata. La guida, la scorsa estate, è stata in tour con un gruppo di americani nel Centro Italia.

APPROFONDIMENTI

Durante il suo viaggio, tra luglio e agosto, ha fatto tappa tra Ascoli e Offida. In un evento degustativo presso l’azienda agricola Cantina di Paglia, l’incontro e la scoperta della tradizione e dei sapori di Favalanciata. Dal 2018, su impulso di Matteo Mattei, i proprietari degli orti privati del paese e di tutti coloro che aderiscono al progetto, autoproducono e tramandano il seme nel futuro.

Una manciata di semi

Una manciata di questi semi è stata donata in segno di amicizia al gruppo ospite in Italia. La referente dell’esperienza ritornando negli States li ha subito seminati e dopo alcuni mesi sono nate le prime piantine. Per gli abitanti di Favalanciata, un ottimo modo di celebrare la “Giornata mondiale dei legumi“, che ogni anno coincide con il 10 febbraio. Un nuovo territorio nel mondo ospita e tramanda così, la biodiversità culturale del paesino. Nel 2021, fu la volta dello scambio con una comunità Slow Food nel nord est del Sudafrica. Ben 12 mila chilometri di distanza nel nome della stessa Terra Madre. I referenti delle due comunità si sono poi incontrati fisicamente a settembre a Torino durante il Salone del Gusto. Ora un nuovo scambio, questa volta i semi di Favalanciata sono stati seminati nell’appezzamento di terra di proprietà di Paola Roselli nella città di Hillsboro in Oregon. Ben 9 mila chilometri di distanza verso occidente, nell’estremo nord ovest degli Stati Uniti, a pochi chilometri dal Pacifico.