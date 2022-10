C'è il ciclopellegrinaggio Matelica-Roma e Acquasanta Terme Enduro Race tra gli appuntamenti principali del 23 ottobre.

MATELICA - ROMA

Dal borgo del miele al cuore della cristianità in un tragitto di 215 chilometri da coprire in bicicletta domenica 23 ottobre. È la classica ciclopedalata da Matelica a Roma, gestita nel dietro le quinte dal Bike Italia Tour presieduto da Francesco Baldoni e si avvale dell’egida della Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini, del patrocinio e della collaborazione di Città di Matelica, Gruppo Ciclistico Matelica, Bike Hospitality, Matelica Cycling Club. Il ritrovo è a piazzale Gerani a Matelica alle 6:15, la partenza alle 7:00 per arrivare alla volta di Camerino e Maddalena di Muccia in cui la carovana si rinfoltisce di altri gruppi cicloturistici provenienti da Macerata). A seguire lo sconfinamento in Umbria (Fontechiaruccia e Arrone) e poi nel Lazio (Rieti, Ornaro Basso, Passo Corese, Monterotondo e Settebagni) per giungere a Roma intorno alle 16:00, all’ombra del noto “cupolone” in Piazza San Pietro. Dopo il ristoro, il rientro in pullman verso le Marche.

ACQUASANTA TERME

Il sodalizio Muddy Bike Gravity Team è il coordinatore dell’attività organizzativa dell’Acquasanta Terme Enduro Race in programma domenica 23 ottobre nell’omonima località termale dell’entroterra ascolano come terza gara dell’Enduro Marche Series (campionato regionale). Una gara dove forza fisica e abilità si mescolano e diventano un tutt’uno, sia per le bici muscolari che quelle a pedalata assistita. Su una distanza di 30 chilometri e 1.300 metri di dislivello, sono previste tre prove cronometrate nelle località Cocoscia e Sentiero del Tasso. I trasferimenti tra le prove speciali saranno in parte su asfalto e in parte su sterrato e da completare entro un tempo massimo previsto dal regolamento. La partenza e l'arrivo della gara saranno presso il campo sportivo Manlio Carnicelli nella Frazione Cagnano con ritrovo alle 7.00 e partenza del primo concorrente alle 9.00.