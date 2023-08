ANCONA Il top della pallavolo maschile ad Ancona, al Palaprometeo, per una quattro giorni di spettacolo dentro e fuori dal palazzetto. Con un’inevitabile spinta turistica da sfruttare senza sé e senza ma. E’ stata presentata ieri nella sala Giunta del Comune la tappa dorica dei Campionati Europei Volley Maschili 2023 che animerà il capoluogo marchigiano dal 3 al 6 settembre. Sei squadre, a cominciare dall’Italia di Fefè de Giorgi (un passato marchigiano a Falconara e Civitanova), passando per Svizzera, Serbia, Germania, Belgio e Estonia. Un evento reso possibile grazie alla sinergia tra Fipav, amministrazione comunale e altri enti organizzativi. Ci saranno tifosi e appassionati provenienti da tutta la nazionale ma anche, e soprattutto, semplici curiosi che potranno arrivare a Passo Varano attraverso navette frequenti lungo il percorso Stazione FS - Piazza Ugo Bassi - Tavernelle - Stadio del Conero - Palaprometeo.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO | Il video



Calendario, biglietti e allenamenti

Per quanto riguarda la Pool A, quella che si disputerà all’ombra del Conero ma anche a Bologna e Perugia, il Palas ospiterà il 3 settembre Estonia-Svizzera (ore 18) e Belgio-Germania (21). Il 4 settembre Serbia-Estonia (18) e Italia-Svizzera (21), il giorno seguente Belgio-Estonia (18) e Germania-Serbia (21). Infine il 6 settembre Svizzera-Belgio (18) e Germania-Italia (21) come atto finale. I biglietti giornalieri saranno in vendita, per ogni giornata, a 30 euro in gradinata (per il 6 settembre in questo settore c’è già il tutto esaurito) e 50 euro in tribuna. Il canale di vendita sarà online attraverso il circuito Ticketone ma qualora non dovesse esserci soldout botteghini aperti al Palaprometeo. Le sfide saranno trasmesse dalla Rai (Rai2 e Raisport) e Sky sul canale Summer Arena. Curiosità: tranne la Serbia tutte le nazionali hanno accettato di avere pubblico durante gli allenamenti previsti al Palaprometeo e al Palasport di Camerano.

Il territorio in cima

L’occasione di promozione territoriale è ghiotta. In questo senso sarà allestito, permanente, uno stand promozionale sulla città curato da Ancona Tourism con tanto di programmazione riguardante la Festa del Mare il 3 settembre. Sempre nell’ambito della valorizzazione del territorio, Italia e Svizzera alloggeranno al Seebay di Portonovo mentre le altre nazionali al G-Hotel. Gli arbitri all’Ego Hotel. Nell’Italvolley presente un marchigiano doc come Leandro Mosca (recanatese) e due baluardi della Lube che rispondono ai profili del libero Balaso e dello schiacciatore Bottolo. Come ricordato dal responsabile della Comunicazione dell’evento Andrea Carloni, che ha rappresentato la Fipav regionale vista il concomitante viaggio a Firenze dei vertici marchigiani, i match delle 21 potrebbero slittare alle 21.15 per esigenze di campo.

«Sfruttiamo quest’occasione».

«Dobbiamo sfruttare l’occasione - ha confessato l’assessore allo sport Daniele Berardinelli - Abbiamo predisposto un punto turistico-informativo, un piccolo villaggio per gadget e vendita prodotti tipici che farà promozione. Ci apprestiamo con gioia a un grande appuntamento sportivo». Sulla stessa linea d’onda il vicesindaco Giovanni Zinni: «Sono orgoglioso di quello che sta accadendo ad Ancona compresi i campioni mondiali Tamberi e Marini. L’auspicio da questo evento è che possa esserci uno slancio verso il volley. Il mio sogno? Una mega festa dello sport per riunire tutte le società cittadine da organizzare in collaborazione con le varie federazioni».