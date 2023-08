Presentata la tappa anconetana dell'Eurovolley: l'Italia di Fefè De Giorgi gancio per il turismo

ANCONA Il top della pallavolo maschile ad Ancona , al Palaprometeo , per una quattro giorni di spettacolo dentro e fuori dal palazzetto. E’ stata presentata oggi nella sala Giunta del Comune la tappa dorica dei Campionati Europei Volley Maschili 2023 che animerà il capoluogo marchigiano dal 3 al 6 settembre. Sei squadre, a cominciare dall’Italia di Fefè de Giorgi (un passato marchigiano a Falconara e Civitanova), passando per Svizzera, Serbia, Germania, Belgio e Estonia. Un evento reso possibile grazie alla sinergia tra Fipav, amministrazione comunale e altri enti organizzativi. In rappresentanza dell'amministrazione comunale gli assessori Daniele Berardinelli e Giovanni Zinni. Per quanto riguarda la Pool A, quella che si disputerà all’ombra del Conero ma anche a Bologna e Perugia, il Palas ospiterà il 3 settembre Estonia-Svizzera (ore 18) e Belgio-Germania (21). Il 4 settembre Serbia-Estonia (18) e Italia-Svizzera (21), il giorno seguente Belgio-Estonia (18) e Germania-Serbia (21). Infine il 6 settembre Svizzera-Belgio (18) e Germania-Italia (21) come atto finale. I biglietti giornalieri saranno in vendita, per ogni giornata, a 30 euro in gradinata (per il 6 settembre in questo settore c’è già il tutto esaurito) e 50 euro in tribuna. Il canale di vendita sarà online attraverso il circuito Ticketone ma qualora non dovesse esserci soldout botteghini aperti al Palaprometeo. Le sfide saranno trasmesse dalla Rai (Rai2 e Raisport) e Sky sul canale Summer Arena. Curiosità: tranne la Serbia tutte le nazionali hanno accettato di avere pubblico durante gli allenamenti previsti al Palaprometeo e al Palasport di Camerano.