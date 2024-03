Ditelo con un fiore: «Sono 500 euro di multa». Vende mimose abusivamente, scatta il sequestro e la maxi sanzione a Jesi

JESI - Ditelo con un fiore: «Sono 500 euro di multa». Hanno preso 70 mazzi di mimose ma non erano per un gruppo nutrito di donne. Erano da sequestrare perché il venditore non aveva l'autorizzazione alla vendita itinerante con obbligo di restare su uno stesso posto per massimo di un'ora, dove invece vi era rimasto l'intera mattina.

La multa

L'operazione è stata condotta dalla Polizia locale di Jesi in abiti borghesi. Scattata anche la multa di 500 euro. Il venditore era stato già in passato sanzionato dai vigili di Jesi e di un altro Comune per la stessa irregolarità.