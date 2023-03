CIVITANOVA MARCHE - Una festa della donna sexy, piccante e hot quella in programma stasera al Donoma di Civitanova Marche. Una cena spettacolo (ore 21) con super ospite l’acclamato re del porno Rocco Siffredi. L’attore e regista, 58 anni e icona del cinema hard, sarà ospite della serata con al centro il divertimento delle donne. Donne che arriveranno a frotte al nuovo club restaurant della Riviera Adriatica pur di avere il popolare porno divo a pochi centimetri, vederlo e fotografarlo: sebbene il sesso e i suoi tabù siano stati sdoganati da Internet e dal progresso, Rocco resta il desiderio intimo di tutte/tutti amanti (o no) della “patatina”.



L’animazione



Insieme al Rocco nazionale, l’incredibile animazione dei Latin Power Entertainment con il loro sexy show. Attesissimo Rocco, già sotto i riflettori delle cronache nazionali (e non solo) per essere al centro dell’attesissima serie originale Netflix “Supersex”, sette episodi in arrivo quest’anno, dedicati alla vita del porno attore che, nella fiction di prossima uscita, sarà interpretato dall’attore Alessandro Borghi. Il re dei tabù abbattuti, alza invece le barricate su questa importante novità, di cui l’attore abruzzese, gentilissimo e disponibile, ci dice di non poter rivelare nulla. E così come invitare alla serata dedicata al divertimento delle donne proprio il superdivo porno (ha oltre 1.500 film hardcore all’attivo e centinaia di partner in scena, tra cui il mito dell’eros Moana Pozzi) potrebbe apparire provocatorio o curioso, lo è anche scoprire che “Supersex” è una serie ideata e scritta dalla sceneggiatrice Francesca Manieri, nota per essere una militante femminista. Un tocco di ironia, come quella che sottende sia alla serata del “Donoma club”, piccante ma certamente divertente, ma anche alla fiction che muove dal rapporto di Rocco Siffredi con l’amore e il suo percorso nella pornografia iniziato da giovanissimo.



La cena spettacolo



La serata delle donne, che certo farà registrare il sold-out, si aprirà con una cena spettacolo per poi proseguire per tutta la notte con show, sexy performance e tanta musica. Tutti gli occhi (anche quelli degli smartphone) saranno puntati su di lui, su Rocco Siffredi, che anche domani sarà l’uomo più invidiato al mondo. Nessuno meglio di lui, insomma, che rappresenta il desiderio per eccellenza, per regalare una notte di divertimento, trasgressione e sottile eccitazione al popolo femminile.