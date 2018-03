Fuggi fuggi di ambulanti abusivi: sequestrati 124 mazzi di mimose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La coda dai fiorai per prendere le mimose in occasione della festa della donna. Ma non c’è solo il mercato legale, perché non sono mancati gli abusivi pronti a vendere i tipici fiori gialli sottocosto e illegalmente, vicino ai semafori, in centro e in periferia. Un business per fare giornata, ma che tanti abusivi hanno intrapreso. Tanto che la Polizia Municipale questa mattina ha battuto la città dalla zona mare al centro fino alla periferia per contrastare questo malcostume. Il risultato parla di 124 mazzi di mimose sequestrati, tutti finiti negli uffici della Polizia Locale. Occupavano un tavolo grande e restituivano la dimensione del business. Sono stati fatti anche 9 verbali a carico di ignoti perché tutti gli abusivi alla vista delle divise sono scappati lasciando parte della merce. Nel caso fossero stati pizzicati, il verbale sarebbe stato da 5000 euro. Tutte le persone fuggite erano extracomunitari.