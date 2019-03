8 Marzo festa degli abusivi: ​sequestrati 200 mazzi di mimose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Agli incroci, all’ospedale regionale, in corso Garibaldi. Festa della donna all’insegna dei sequestri di mimosa per gli agenti della polizia municipale che già da mercoledì sera hanno braccato gli abusivi. Controlli portati avanti nel rispetto di tutti i fiorai della zona che in alcune circostanze non hanno esitato a segnalare la presenza degli abusivi. Solo ieri sono stati sequestrati oltre 200 mazzi di mimose. A Torrette un cittadino proveniente dal Bangladesh aveva legato dei mazzetti di mimosa ad una siepe di pitosforo nei pressi del semaforo. All’arrivo della Municipale l’uomo era convinto che gli agenti non si sarebbero accorti di questa inedita fioritura della siepe. Tutti i fiori posti sotto sequestro saranno smaltiti dal comando della polizia municipale come da accordi presi con Anconambiente.