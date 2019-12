Un altro blitz dei ladri che fuggono con anelli e bracciali. La disperazione dei cittadini

MAIOLATI SPONTINI - Emergenza senza fine. Ladri in azione nella frazione di Moie di Maiolati Spontini. Nei giorni scorsi i topi d’appartamento, approfittando delle festività natalizie e delle case lasciate incustodite, hanno tentato di mettere a segno alcuni colpi. Prese di mira le villette a schiera e gli appartamenti dei quartieri residenziali attorno alla biblioteca “Effeunopuntouno” alla ex Fornace. Solo in un caso, i banditi sembrano essere riusciti a racimolare bottino, comunque di scarsa entità. I ladri hanno agito in un orario compreso tra le 17.30 e le 19.30 riuscendo a penetrare all’interno di un appartamento in via Aosta.

I residenti al momento si trovavano fuori casa, quindi i banditi hanno agito indisturbati. Si sono arrampicati dal balcone e servendosi di arnesi da scasso hanno compiuto un’effrazione agli infissi, poi una volta penetrati all’interno hanno arraffato un anello e un braccialetto trovati in camera da letto. Scarso il valore commerciale. Hanno quindi deciso di colpire nella villetta a schiera in via Agrigento, una stradina adiacente, ma è scattato l’allarme che i proprietari avevano azionato prima di uscire e i banditi sono stati costretti alla fuga. Altri tentativi, sempre andati a vuoto, si sono registrati nel quartiere attorno alla Fornace, ma sembra che la presenza in casa delle persone e gli allarmi scattati, abbiano messo in fuga i ladri. Qualcuno ha allertato il 112 segnalando i tentativi di furto, altri hanno preferito affidare ai social l’informazione, diffondendo dettagli dei colpi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale. Si ricorda che in caso di avvistamenti di mezzi e persone sospette è sempre bene segnalarli tempestivamente al 112, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire e far scattare i controlli, così come furti o tentativi vanno denunciati, altrimenti il rischio è di ingenerare paura e allarmismo sui social senza un reale riscontro con la verità.

