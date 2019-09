Entrano in casa per rubarle il computer, lei si sveglia e loro la picchiano: presi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Si sono introdotti in casa di una donna forzando una finestra, poi di soppiatto, hanno preso un computer. Stavano per darsi alla fuga, quando la derubata svegliata dai rumori nel cuore della notte, li ha sorpresi in casa. Ne è nata una colluttazione, in cui ad avere la peggio è stata proprio la giovane donna, strattonata e scaraventata sul pavimento.Con la forza i due energumeni si sono guadagnati la fuga con il bottino. I Carabinieri della Stazione di Jesi, cocnlusa l'indagine, hanno eseguito le misure di custodia cautelare ai domiciliari per i due uomini ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni ai danni di una loro concittadina 30enne. Nei guai due giovani di 23 anni, di cui uno straniero, entrambi residenti a Jesi