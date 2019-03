Trovate feci tra i sedili dell’autobus di linea Autisti costretti a pulire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - C’è chi ha utilizzato come una turca la zona tra i sedili di un bus di linea. La sconcertante scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale della Crognaletti in servizio sulla linea extraurbana partita da Ancona e giunta a Jesi ieri verso le 8. E agli autisti non è rimasto altro da fare che ripulire la zona utilizzata per defecare all’interno dell’autobus impiegato nel collegamento extraurbano. Un’azione stigmatizzata dalla stessa azienda jesina con un post sulla propria pagina Facebook: «È normale che qualcuno questa mattina abbia deciso di fare i propri bisogni (solidi) dentro un bus di linea? (Ovviamente non dentro il bagno, i bus extraurbani non hanno bagno). Ci dispiace per i nostri autisti che si trovano a dover fare queste pulizie particolari».