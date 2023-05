La sosta con “Mooneygo” è impossibile: protestano gli utenti. Ecco costa sta succedendo

ANCONA - Molti automobilisti stanno lamentando disagi con il servizio “Mooneygo”, ovvero il pagamento dei parcheggi attraverso la app che fino a qualche mese fa si chiamava “myCicero”. I disagi vengono segnalati nel territorio di Ancona e riguardano l'impossibilità di attivare la sosta effettuando il pagamento digitalizzato: gli operatori di “Mooneygo” contattati dal Corriere Adriatico confermano questa problematica.

Mooneygo spiega cosa sta accadendo e cosa fare per superare il disservizio

La società Mooneygo spiega che «a causa di un problema tecnico del nostro fornitore di mappe, alcuni servizi dipendenti dal sistema di geolocalizzazione non sono al momento disponibili nell’app MooneyGo.

In particolare, è possibile pagare la sosta solo in zone già utilizzate, attivandola dalla sezione “scaduti” presente nei “miei ticket”. È invece possibile acquistare tutti i titoli di viaggio nella sezione “Acquista”, inserendo nel “cambia città” la località in cui ci si trova, per visualizzare i titoli suggeriti e tutti i vettori presenti sul territorio. Stiamo lavorando per risolvere quanto prima questa problematica e ripristinare la piena funzionalità dell’App MooneyGo. I disservizi sono circoscritti alla sola app MooneyGo. Ci scusiamo per il disagio recato. La nostra assistenza rimane a disposizione per ogni richiesta allo 0719207000».