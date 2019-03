I ladri gli svuotano anche il frigo, ma gli amici gli fanno la spesa

di Sabrina Marinelli

TRECASTELLI - Casa svaligiata dai ladri, in fuga con soldi, cibo e vestiti. Tutto ciò che potevano prendere lo hanno preso. La vittima è un pensionato invalido, derubato di tutto ciò che aveva nella sua abitazione, compresi quei pochi soldi che era riuscito a mettere da parte, 320 euro. Una cifra non ingente ma per lui molto importante. Non contenti i topi d’appartamento hanno preso anche i vestiti e le scarpe, svuotando poi il frigorifero prima di andare via. Hanno preso tutto ciò che hanno trovato, dalla carne alle verdure e perfino il burro. In bagno prodotti per la cura del corpo, comprese le lamette da barba. Rientrato a casa il pensionato non ha trovato più nulla. Ma la bella notizia è la solidarietà che l'ha circondato.