Frigorifero prende fuoco, i residenti riescono a domare le fiamme

MAIOLATI SPONTINI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 7:15 a Moie in via Senigallia per l'incendio di un frigorifero all'interno di un appartamento al piano terra. All'arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco l'incendio era già stato spento dai residenti, quindi si è provveduto a portare fuori il frigorifero e mettere l'area in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

