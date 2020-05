Fermo, rubano il frigo dei gelati dal camping: caccia ai ragazzi "catturati" dalla telecamera

FERMO - Frigorifero dei gelati rubato al camping Tre Archi, indaga la questura, ieri è partita la denuncia. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tre ragazzi mentre trascinavano il maltolto fuori dal campeggio. Gli agenti della polizia hanno recuperato vicino al ponte un frigo simile a quello rubato.

Le immagini del furto, ora in mano alla questura, mostrano alle 4.30 di notte due ragazzi che scavalcano il cancello del camping ed entrano, fanno un giro di ricognizione ed escono, tornano dopo tre quarti d’ora per portarsi via il frigorifero dei gelati. La squadra volante ha effettuato il sopralluogo e quasi certamente la polizia ha i ladri già schedati.

