SENIGALLIA Il popolo del rock’n’roll è arrivato a Senigallia da ogni parte del mondo. Si è conclusa la 23ª edizione del Summer Jamboree, che ha superato le aspettative e molti dei record finora raggiunti. Migliaia le persone presenti. In forte aumento le presenze straniere, da tutta Europa, America e Canada, ma anche gruppi di giovani appassionati di swing e rock’n’roll arrivati dall’Australia per seguire il festival. Sempre sold out i dopofestival alla Rotonda, così come lo spettacolo di Burlesque Cabaret Show al teatro La Fenice e capienza esaurita per la serata in piazza Garibaldi di sabato.

Il web

Numeri da capogiro sul fronte digitale, a sottolineare l’impatto promozionale del festival. I canali social del Summer Jamboree per la 23ª edizione hanno raggiunto infatti più di 3.3 milioni di utenti unici, quasi il triplo della scorsa edizione, 1 milione e mezzo di interazioni, generato 50mila interazioni con i post e 300mila visualizzazioni dei video pubblicati. Il sito internet del Summer Jamboree è stato consultato da 300mila utenti dall’inizio dell’anno. «L’elenco dei ringraziamenti da fare sarebbe lungo – interviene Angelo Di Liberto, organizzatore -, il primo sicuramente va al popolo del rock’n’roll, a tutta la famiglia del Summer Jamboree, che da ogni parte del mondo ogni anno arriva e ci fa la sorpresa di ballare e condividere questi momenti speciali tutti insieme qui a Senigallia. Grazie veramente a tutti: gli artisti, i dj, i ballerini, tutte le persone che portano in città le loro auto d’epoca ma soprattutto a tutti coloro che vengono per ascoltare buona musica e divertirsi». Continua l’altro organizzatore Alessandro Piccinini: «In questi giorni è stato tangibile come il rock’n’roll sia in grado di abbattere ogni barriera. Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fossero le persone che lavorano dietro le quinte e i nostri ringraziamenti vanno a loro». Nessuno parla di un arrivederci al prossimo anno ma il sindaco assicura di essere già al lavoro per reperire i fondi necessari. «Lo sforzo che il Comune di Senigallia ha fatto per consentire che la kermesse compisse il suo 23° anniversario è stato ricompensato dalla partecipazione e dall’apprezzamento del pubblico – interviene Massimo Olivetti -. Un ringraziamento agli organizzatori e l’auspicio di poter continuare ad ospitare la manifestazione, mantenendone gli standard di qualità ai quali siamo stati abituati. Stiamo già lavorando per ottenere i fondi necessari». Un’edizione impeccabile sul versante dell’ordine pubblico e la sicurezza, garantito dal questore di Ancona Cesare Capocasa d’intesa col Prefetto Darco Pellos. Nell’arco dei nove giorni di festival sono stati impiegati circa 200 tra agenti di polizia di Stato, polizia locale, militari dei carabinieri e della guardia di finanza, con una media di oltre 25 al giorno oltre ai reparti speciali e al personale addetto alla sicurezza e ai volontari della protezione civile.