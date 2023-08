ANCONA - Prima la copertura della tribuna, demolita e realizzata ex novo. Poi l’allestimento degli spogliatoi. Sono i prossimi passaggi per continuare a dare forma al restyling dello stadio Dorico, uno dei maggiori progetti nati sotto l’amministrazione Mancinelli e ora portato avanti dalla giunta Silvetti. Si tratta di un investimento di circa 5 milioni, con interventi che si sono susseguiti in più tranche (sono otto in tutto gli stralci), che non hanno sempre rispettato la tabella di marcia, soprattutto per la mancanza dei materiali.

Gli step

Dopo il rifacimento del campo da gioco in erba sintetica, di un altro di dimensioni più piccole e delle torri faro, l’attenzione si è spostata sulla tribuna. È stata demolita e ricostruita all’inglese, ribassata e più vicina al campo da gioco per migliorare la visuale: è composta da 868 posti consentendo ai tifosi ed ai genitori di assistere alle partite del vivaio dorico, tra cui la squadra della formazione Primavera. Il prossimo step del Dorico 2.0 sarà la copertura della tribuna. I lavori dovrebbero iniziare il 15 settembre e terminare nel giro di un mese. In un secondo momento si dovrà intervenire anche per dotare i nuovi spogliatoi degli arredi. L’ultimo passo è rappresentato dal rifacimento della curva, che dovrebbe essere pronta - stando al cronoprogramma iniziale - per il 2024.

Gli spazi

È stata ripensata come un’area polivalente, una vera e propria piazza inclinata, affacciata sul campo da gioco, ma anche sullo spazio urbano circostante, dove troveranno posto anche piccoli attrezzi sportivi. Prevista anche la realizzazione di una terrazza. La gradinata, in posizione opposta rispetto alla tribuna, è stata demolita e riqualificata. Al posto dei seggiolini sono stati realizzati due campi da tennis (uno in terra rossa, l’altra in terra battuta) e un campo da padel. Il portale monumentale, nonostante ci siano ancora le reti da cantiere, è tornato a splendere lungo il viale della Vittoria. Qui si è intervenuto anche con una nuova illuminazione, tesa a valorizzare le parti decorative più significative. Alle spalle del portale, scoperto lo scorso maggio, si aprirà una piazzetta pubblica con annesso bar e servizi igienici.

Il futuro

Il bar verrà concepito in aderenza con l’edificio della segreteria e degli spogliatoi del confinante centro tennis. Del maxi progetto fa anche parte il restyling dell’area dove insiste il campetto da basket, dove a pochi passi verranno collocate delle installazioni dedicate ai più piccoli. Insomma, lo Stadio Dorico 2.0 sta prendendo forma.