​Ancona, reagisce violentemente a un controllo di polizia: stava girando su un motorino rubato con pinze e taglierino

ANCONA- Dovrà rispondere di ricettazione, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale, con tanto di lesioni. Destinatario della denuncia un uomo di 37 anni arrestato ieri ad Ancona in zona Archi.

La dinamica

L'uomo si trovava su un motorino (che risultava rubato) quando è stato notato dai poliziotti che lo hanno avvicinato per un controllo. Subito ha tentato la fuga cercando di divincolarsi poi, una volta raggiunto, ha provato a liberarsi spingendo con violenza gli agenti. Successivamente, dopo averlo bloccato e ammanettato, all'interno del mezzo (poi restituito al legittimo proprietario in zona Loreto) sono state trovate due pinze e un taglierino. Oggetti che non appartenevano alla vittima del furto.