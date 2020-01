Spaccio di droga: continua l’attività di contrasto dei Carabinieri. Denunciato uno spacciatore e segnalati 4 assuntori

SENIGALLIA – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di droga posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia. I militari stanno svolgendo in questi giorni mirati controlli, finalizzati a combattere questo fenomeno. Nell’ultima settimana è stato denunciato uno spacciatore e sono stati identificati quattro assuntori.

L’ultimo controllo è stato svolto nel pomeriggio di ieri 23 gennaio, presso la Stazione ferroviaria di Senigallia. I Carabinieri nel tardo pomeriggio hanno effettuato un controllo per identificare le persone presenti, e tra loro hanno individuato un giovane di origini albanesi, residente ad Ancona, che alla vista dei militari si è agitato molto, facendo sospettare che avesse qualcosa da nascondere.



Il giovane, che in passato era già stato trovato in possesso di droga, è stato sottoposto ad una perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire, all’interno del giubbotto, un primo involucro contenente 6,4 gr. di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. In seguito è stato trovato, nascosto negli indumenti, un altro involucro di marijuana, del peso di 20,2 grammi. Sulla base di questi elementi il giovane, classe 2001, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione di droga ai fini di spaccio.



Nell'ultima settimana i controlli svolti, sia a Senigallia che nei comuni limitrofi, hanno consentito inoltre di identificare quattro assuntori di droga, che sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di ancona e ora dovranno intraprendere il percorso per la disintossicazione. Le attività di contrasto allo spaccio continueranno anche nel fine settimana.