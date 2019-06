Slitta la sosta con il parcometro: i bagnanti non lo sanno e pagano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Slitta di una settimana la sosta a pagamento sul lungomare di Marina ma i bagnanti non lo sanno e pagano lo stesso. Un disguido che ha fatto indignare quanti, convinti che il provvedimento fosse entrato in vigore come da programma, hanno inserito i soldi nel parcometro. Solo nel tardo pomeriggio di ieri hanno appreso che non avrebbero dovuto pagare. Quest’anno la Giunta ha deciso di posticipare l’obbligo del grattino di una settimana, dal 15 al 22 giugno.