Turista di 17 anni cade lungo lo stradello di San Michele: soccorsa con l'idroambulanza

SIROLO - Turista di 17 anni cade lungo il sentiero che porta alla spiaggia di San Michele: soccorsa via mare con l'idroambulanza della Croce Rossa. Intervento di soccorso oggi pomeriggio per la squadra Opsa di Ancona in postazione fissa al porto di Numana grazie alla collaborazione stipulata con i comuni di Numana e Sirolo.



La chiamata di intervento è arrivata dalla spiaggia di San Michele alle 15.50 circa per soccorrere una turista che è accidentalmente caduta alla fine dello stradello procurandosi un trauma alla caviglia. I soccorritori hanno stabilizzato e immobilizzato la paziente, che è stata poi trasportata a bordo dell'idroambulanza della Cri direttamente al porto di Numana dove ad attenderla vi era un ambulanza territoriale inviata dalla centrale operativa. La paziente è stata poi trasportata al pronto soccorso di Osimo con un codice di media gravità.

L'intervento è avvenuto in collaborazione con i guardaspiaggia presenti sul posto e in coordinamento con la Guardia costiera .