Scivola con la moto sull'asfalto viscido, sangue sulla Provinciale del Conero: centauro all'ospedale in codice rosso

SIROLO - Brividi nel pomeriggio sulla Provinciale 1 del Conero per un centauro caduto con la propria moto. L’incidente è accaduto attorno alle 15,45 all’altezza del km 15, nel territorio di Sirolo, nei pressi del resort “La Madonnina”. L’uomo, un 48enne anconetano, mentre viaggiava in direzione del capoluogo ha improvvisamente sbandato, pare a causa del fondo reso viscido dalla leggera pioggia. Con la sua Yamaha è scivolato sull’asfalto, senza coinvolgere altri veicoli. Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato il 118 che ha inviato sul posto l’eliambulanza e un mezzo della Croce Gialla di Camerano. All’arrivo dei soccorritori, il 48enne era a terra dolorante, ma è sempre rimasto vigile. Vista la dinamica dell’incidente, si è optato per il trasferimento del paziente all’ospedale di Torrette in codice rosso, anche se non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia stradale di Senigallia e una della Polizia locale di Sirolo.

