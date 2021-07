Auto sbanda, va contro il guardrail e finisce nel fossato: che paura nella notte

MORROVALLE - Auto sbanda, poi va contro un guardrail e finisce il fossato. L'incidente è avvenuto intorno alle 3.45 a Trodica di Morrovalle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento la persona alla guida dell’auto ha sbandato urtando il guardrail finendo nel fossato. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la vettura.

Ultimo aggiornamento: 11:09

