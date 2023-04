FALCONARA Sono circa 21mila i falconaresi aventi diritto al voto che il 14 e 15 maggio sceglieranno il nuovo sindaco della città. Come nelle ultime tornate elettorali si teme un significativo astensionismo anche se i quattro candidati a sindaco mandano segnali univoci per contrastare il fenomeno. Oggi alle 12 il traguardo per la consegna delle liste, la partita si gioca tra tre donne ed un uomo.

Le liste

Stefania Signorini che rappresenta 4 liste civiche di centrodestra (Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Unitiper Falconara) cerca la riconferma per il secondo mandato e dovrà vedersela con Annavittoria Banzi della coalizione di centrosinistra che comprende Pd, M5S e liste civiche Cittadini in Comune – Falconara Bene Comune - Siamo Falconara, Anna Grasso della civica Falconara Libertas e Marco Baldassini, il primo mesi fa ed in largo anticipo su tutti fa ad annunciare la sua candidatura, che è a capo di tre liste, Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Polo dei Riformisti per Falconara che ha in Maria Ambrogini la capolista. Qualora nessuno dei quattro raggiunga il 50% più uno dei voti si andrà al ballottaggio tra i due candidati con più consensi che si svolgerà il 28 e 29 maggio. La 49enne Annavittoria Banzi ha più volte ribadito che la sua attenzione sarà rivolta in particolare alla tutela dell’ambiente, della salute e alla valorizzazione dei giovani. «Il mare e le attività ad esso collegate sono le più importanti risorse della città e meriterebbero un’attenzione e una tutela maggiori da parte degli amministratori comunali. Nessuna facile promessa ma ferma volontà di rilanciare una città che è senza identità ma che ha nel suo tessuto sociale potenzialità inespresse». Anna Grasso, 46 anni, commissario della polizia locale di Jesi, intende impegnarsi per potenziare i presidi di polizia locale in tutti i quartieri di Falconara con una postazione fissa in spiaggia durante l’estate. «Se sarò eletta mi batterò per abbassare la pressione fiscale che pesa sensibilmente sui bilanci dei cittadini di Falconara». La Grasso indica anche nel lavoro una sua priorità. «Il problema del lavoro, di prima occupazione e non, dovrebbe essere per la politica locale un punto su cui non solo confrontarsi, ma trovare valide proposte. Sono 1528 i disoccupati Falconaresi di cui 923 donne e 605 uomini».

Gli altri temi

Marco Baldassini è agguerrito e attacca su vari temi l’attuale amministrazione comunale e il sindaco. Baldassini ha già presentato tre dei suoi assessori e la sua è una giunta “rosa”: Maria Ambrogini, in caso di vittoria avrà le deleghe alla cultura e alla scuola, Francesca Rosati, ai servizi sociali con delega anche alla sanità e Annamaria Sacchi potrebbe essere un assessore plurifunzionale. Stefania Signorini cerca la riconferma e mette in evidenza le opere e i risultati raggiunti nei suoi 5 anni da sindaco. «La battaglia vinta contro le barriere fonoassorbenti, i tanti interventi sui parchi cittadini, il restyling di piazza Mazzini, la riqualificazione di piazza Catalani sono solo alcuni dei nostri successi per il bene dei cittadini. Il lavoro non è finito ed è per questo che chiediamo nuovamente la fiducia ai falconaresi».