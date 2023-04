FALCONARA Il candidato sindaco Marco Baldassini aveva promesso, in caso di vittoria alle elezioni amministrative, una giunta “rosa” e ieri ha annunciato il terzo assessore donna della sua giunta. Dopo Maria Ambrogini, che avrà le deleghe alla cultura e alla scuola e Francesca Rosati, che sarà l’assessore ai servizi sociali con delega anche alla sanità, è ora la volta di Annamaria Sacchi, ex funzionario dell’ufficio tributi del Comune di Falconara e dal 1978 dipendente dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo locale.

Il curriculum

«Con Maria Ambrogini, che è la capolista dei Riformisti per Falconara, abbiamo scelto Annamaria Sacchi – dice Baldassini - per la sua vasta competenza in amministrazione pubblica: potrebbe essere un assessore plurifunzionale considerata la sua esperienza in ambito di tributi, commercio, sport e turismo ed è per questo che le sue deleghe non sono state dichiarate ma attendiamo l’esito delle urne con le preferenze che i cittadini assegneranno al primo turno ai candidati consiglieri comunali». Baldassini quindi ha elencato tutti i suoi candidati consiglieri delle liste Ancora Falconara e Vola Falconara, facendo presente che le stesse non saranno completate con i cosiddetti “riempilista”. In totale i candidati saranno 27. La lista Ancora Falconara è composta da Francesca Rosati, psicologa-psicoterapeuta di ragazzi in età adolescenziale, che in caso di successo sarà l’assessore ai servizi sociali con delega alla sanità, Gino Manoni, commercialista con un passato di revisore dei conti, Giovanni Lorido, ex guardia costiera che ha ricoperto il ruolo di comandante dell’ufficio distaccato di Falconara, Arianna Lorido, impiegata amministrativa in una ditta privata di prodotti alimentari, Margherita Veneziani, promoter commerciale, Luigi Mariano, un passato in polizia, Monica Andreani, impiegata in un’agenzia marittima, Paolo Rettaroli, operaio, Roberto Penna, pensionato, Paolo Polenta, mediatore calcistico, Rino Raffaelli, autista, Sofia Brasca laureanda in giurisprudenza e impiegata in un negozio di telefonia, Chiara Covatta traduttrice professionista in lingue orientali.

L’elenco

Nella lista Vola Falconara sono presenti Stefano Caricchio , ex candidato sindaco nel 2018 per la Lega, Andrea Agostinelli odontotecnico, Alberto Balzani pensionato ex impiegato del comune di Ancona, Gabriele Caporaletti, operaio di Vivaservizi, Carol Gioacchini ex responsabile del servizio scuolabus, Ciro Balzano autoriparatore, Valeria Marinelli, commessa, Maurizia Montecchiani, insegnante di scuola primaria, Giorgio Pianetti, gallerista ed istruttore cinofilo, Sabrina Benucci, Sara Bencinic, laureanda in scienze infermieristiche, Silvia Busca, grafica, Ilaria Penna, parrucchiera e Annamaria Sacchi. Durante la presentazione delle liste si è notata la presenza, oltre che di Stefano Carricchio, anche di diversi ex esponenti della Lega, tra cui l’ex coordinatore e consigliere comunale Paolo Lustica, Serenella Palladini e Fabio Benni.