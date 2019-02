Serrature delle portiere bloccate: liberata dai vigili del fuoco la cagnolina Happy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA- Emergenza intorno alle 14 di oggi con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Esino a Torrette di Ancona per una cagnolina di nome Happy rimasta bloccata all'interno di una vettura in quanto le serrature delle portiere non funzionavano più. I vigili del fuoco utilizzando delle particolari tecniche sono riusciti ad aprire la vettura e riconsegnare Happy alla proprietaria.