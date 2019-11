Serra San Quirico, l'auto esce di strada e si ribalta nel canale. Conducente miracolato: è illeso

SERRA SAN QUIRICO - La dinamica e la scena che si è presentata agli occhi del vigili del fuoco erano inquietanti: ma il ragazzo alla guida è stato miracolato. E' uscito dal mezzo illeso e sulle sue gambe.



Erano le 5.30 quando, a Serralta di Serra San Quirico, per cause ancora in fase di ricostruzione, un ragazzo alla guida di una vettura ha perso il controllo finendo con la vettura cappottata nel canale adiacente. Il ragazzo usciva da solo e illeso dall'automezzo, i vigili del fuoco hanno verificato che all'interno della vettura non vi fossero altre persone poi hanno messo in sicurezza la zona dello schianto.

Ultimo aggiornamento: 10:36

